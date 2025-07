Com assinatura por detalhes, Jordan Barrera treina no CT e é integrado ao Botafogo

O meia Jordan Barrera, novo reforço do Botafogo, já está fazendo parte do cotidiano do clube, mesmo sem o contrato ter sido assinado. Em foto nas redes sociais, o colombiano de 19 anos aparece no Espaço Lonier, CT do Glorioso.

Nesta terça (15), a imprensa colombiana apontou que o negócio ainda não havia sido sacramentado devido as discrepâncias nas garantias de pagamento. O Botafogo pagará US$ 4 milhões (cerca de R$ 22,2 milhões) para adquirir 90% dos direitos econômicos do jogador.

A assinatura do contrato está pendente por conta de pequenos detalhes comuns na transação entre clubes, mas que estão sendo resolvidos nos bastidores. O fato do Junior Barranquilla ter liberado Jordan para viajar e também dele já falar como atleta do Alvinegro aponta para um final feliz entre as partes.

Após a vitória de sábado (12) no clássico contra o Vasco, por 2x0, o Botafogo volta a campo na quarta-feira (16), às 21h30 (horário de Brasília), para encarar o Vitória, no Nilton Santos. O jogo é válido pela 14ª rodada do Brasileirão.