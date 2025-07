Fluminense anuncia o retorno de John Kennedy

O Fluminense anunciou o retorno do atacante John Kennedy nesta terça-feira (15). Ele chega ao Brasil já na manhã de quarta (16) para se reapresentar e treinar com o restante do grupo. A diretoria quer ele à disposição para o duelo contra o Flamengo, no domingo (20).

JK estava no Pachuca, do México. Ele teve o contrato de empréstimo rescindido de forma antecipada para voltar ao Tricolor. O clube carioca precisou pagar uma compensação financeira aos mexicanos para ter o retorno do atleta.

"Autor do gol do título da Conmebol Libertadores 2023, o #MlkDeXerém se reapresentará ao Fluminense nesta quarta-feira (16/07), quando se junta ao grupo para iniciar os trabalhos sob o comando do técnico Renato Gaúcho", explica a nota oficial divulgada pelo Flu.

Leia também:

▶ Cerca de 640 crianças participam desta edição do 'Tô de Férias na Escola', em Niterói

▶ Maricá promove 8ª feira de adoção de cães e gatos neste sábado (19)

Xodó da torcida tricolor, John Kennedy retorna ao clube pouco mais de seis meses após ser emprestado. Esta é a segunda vez que ele é cedido temporariamente no começo do ano e depois é reintegrado. A outra foi em 2023, quando disputou o Paulistão pela Ferroviária e voltou para ser crucial na conquista da Libertadores.

John Kennedy fez 22 jogos pelo Pachuca. Com a camisa 10 nas costas, o atacante marcou nove gols e contribuiu com duas assistências durante sua passagem no México.