Maricá F.C vence Nova Iguaçu na Baixada e fica perto de vaga na Série D

Jogadores do Maricá F.C vibram com a primeira vitória fora de casa desde o Carioca - Foto: Divulgação - Bruno Maia/Maricá F.C

Jogadores do Maricá F.C vibram com a primeira vitória fora de casa desde o Carioca - Foto: Divulgação - Bruno Maia/Maricá F.C

Foi um jogo que poucos viram — mas que ficará guardado por muito tempo na memória da torcida maricaense. Assim foi a vitória do Maricá F.C. por 3 a 1 sobre o Nova Iguaçu, na tarde deste sábado, na Baixada Fluminense. Sem transmissão por rádio ou internet, o triunfo — com dois gols de Clayton e um da revelação Oliver — marcou o fim de um jejum de quase seis meses sem vitórias fora de casa. O Nova Iguaçu descontou com um gol de Fernandinho, nos acréscimos do segundo tempo.

A última vitória longe do Estádio João Saldanha havia sido na estreia do Cariocão 2025, contra o Botafogo, no Estádio Nilton Santos. Os três pontos conquistados no Estádio Jânio Moraes, o Laranjão, deixaram o time muito próximo de garantir uma vaga na próxima fase da Série D do Campeonato Brasileiro — a primeira competição nacional de longa duração da história do clube.

Leia também:

Regina Duarte critica remake de Vale Tudo e diz que refazer clássico é "traição aos atores"

Botafogo e Vasco se enfrentam na volta do Brasileirão

O primeiro gol saiu logo aos oito minutos do primeiro tempo. O volante Matheus Banguelê arrancou da intermediária e deu um passe preciso para Clayton, que tirou do goleiro Lucas Macitoli e abriu o placar para o Tsunami. Clayton ainda marcaria mais um, aos 47 do segundo tempo, acertando um petardo de fora da área no ângulo. Foi a primeira vez em sua carreira que o volante marcou dois gols em um mesmo jogo.

“Semana passada eu quase marquei um golaço de bicicleta contra o Boavista. Mas hoje compensei com dois. Trabalho muito para isso. Sempre treino chute de fora da área, e hoje fui recompensado. Esse resultado foi muito importante para nós. Agora estamos muito próximos do nosso objetivo”, afirmou Clayton.

Primeiro gol de jovem revelação

Revelação e capitão do Sub-20, o meia Oliver marcou seu primeiro gol como profissional em sua segunda partida pelo Tsunami — ele havia estreado na rodada anterior, contra o Boavista. Aos 21 minutos do segundo tempo, ajeitou e mandou um torpedo sem chances para o goleiro do Nova Iguaçu. “Não esperava marcar um gol tão cedo. Na hora, só me emocionei e comecei a chorar. A gente passa por muita coisa até chegar aqui. Mas eu sou muito abençoado. Agradeço aos meus companheiros e ao professor Reinaldo pela oportunidade”, disse o jovem, que dedicou o gol à avó, dona Judith, falecida em 2021.

Feliz com o resultado, o técnico Reinaldo comemorou muito a primeira vitória fora de casa desde janeiro. “A gente vinha merecendo ganhar fora. Mas sempre havia um detalhe que nos impedia de conquistar o resultado. Hoje finalmente conseguimos. Essa vitória vai nos dar mais força e confiança para seguir em busca dos nossos objetivos”, afirmou.

Para Reinaldo, a vaga está próxima, mas ainda não garantida: “Não tem nada ganho. Temos dois jogos dificílimos pela frente. Ainda precisamos pontuar para garantir a classificação”, completou No próximo sábado, o Maricá F.C. enfrentará a Portuguesa-SP, no Estádio João Saldanha, em Maricá. O Tsunami fecha sua participação na primeira fase contra o Rio Branco, em Cariacica, no Espírito Santo.