Fluminense estuda o retorno de John Kennedy, emprestado ao Pachuca

Após a boa participação na Copa do Mundo de Clube, o Fluminense agora volta suas atenções para o restante da temporada. O clube agora se prepara para a próxima janela de transferências e o nome do atacante John Kennedy está na pauta.

O herói do título da Libertadores de 2023 desembarca no Rio de Janeiro, na sexta-feira (11), e a diretoria tricolor aguarda para negociar o retorno do jogador. O clube está ciente das notícias da mídia mexicana de que o atacante está insatisfeito no Pachuca.

O Tricolor vê com bons olhos o retorno do jogador, mas ainda não conseguiu tratar o tema de forma mais aprofundada porque estava envolvido com o planejamento da Copa de Clubes. Com o fim do torneio para o clube, o tema agora será tratado com calma.

Durante a competição, houve um contato com o staff de JK para saber da situação. Porém, os termos contratuais adiam um avanço mais profundo, já que o atacante tem contrato de empréstimo com o clube mexicano até o final de 2025, data na qual o Pachuca pode exercer sua opção de compra.

O jogador perdeu espaço no México após a troca de treinador, mesmo tendo bons números. Os representantes do atacante estudam a possibilidade de uma rescisão antecipada. O Fluminense também aposta nisso para ter o retorno de John Kennedy.

John Kennedy tem contrato com o Fluminense até 2026. Ele é xodó da torcida, entre vários motivos, pelo gol do título na final da Conmebol Libertadores de 2023 diante do Boca Juniors, no Maracanã.