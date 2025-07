José Boto avalia pedir demissão do Flamengo após veto à contratação de atacante irlandês

O diretor de futebol do Flamengo, José Boto, avalia pedir demissão de seu cargo. O dirigente não esconde a insatisfação pelo veto da diretoria rubro-negra à contratação do atacante irlandês Mikey Johnston.

A crise no departamento de futebol do clube acontece desde a eliminação da equipe na Copa do Mundo de Clubes, na derrota por 4x2 contra o Bayern. O descontentamento vem dos jogadores com Boto e também com o técnico Filipe Luís.

Ambos aprovavam a chegada de Mikey ao Flamengo. O atleta, inclusive, desembarcaria no Rio de Janeiro nesta terça-feira (08), mas o negócio foi encerrado. O presidente do Fla, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, vetou o acordo.

Leia também:

▶ Policia Militar retira barricadas em comunidade do Mutondo, em São Gonçalo

▶ Prefeitura de Itaboraí promove Varal Solidário no Dia D da Campanha do Agasalho

Bap teria sido pressionado por aliados políticos do Flamengo. Com isso, a temperatura subiu internamente e as ressalvas ao trabalho de Boto no Ninho do Urubu saíram do clube e foram parar nas redes sociais.

José Boto agora aguarda o respaldo de Bap para dar continuidade ao trabalho, que teve um grande desgaste evidenciado nas últimas semanas, passando também pela situação de permanência ou saída do atacante Pedro.