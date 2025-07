Prefeitura de Itaboraí promove Varal Solidário no Dia D da Campanha do Agasalho

A solidariedade vai ganhar destaque na próxima quinta-feira (10/06), com o Dia D da Campanha do Agasalho, promovido pela Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SEMDS). Como ponto alto da ação, será realizado o Varal Solidário, com roupas e calçados disponíveis gratuitamente para quem precisa.

O Varal Solidário acontecerá das 9h às 16h, na Praça Prefeito Roberto Pereira dos Santos, nº 63, no Centro, além de todas as unidades do Centro de Referência de Assistência Social do município (CRAS). São elas: Aldeia da Prata, Visconde, Jardim Imperial, Apolo, Venda das Pedras, Itambi, Reta, Cabuçu e Ampliação. Basta procurar o CRAS mais próximo para participar.

A iniciativa integra a Campanha do Agasalho, que arrecada doações em diversos pontos da cidade e reforça a importância da solidariedade. A ação convida a população a participar ativamente, com o lema: Doe. Compartilhe. Aqueça vidas.

Serviço

Varal Solidário

Data: 10/07

Horário: 9h às 16h

Locais: Praça Prefeito Roberto Pereira dos Santos, 63 – Centro e em todos os CRAS de Itaboraí (procure o mais próximo)