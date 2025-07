Fluminense completa um mês nos EUA, em boa fase e na semifinal da Copa do Mundo

O Fluminense foi o primeiro clube brasileiro a chegar nos Estados Unidos para a disputa da Copa do Mundo de Clubes. E também será o último a sair. Com o menor orçamento entre os 16 classificados para as oitavas de final, o Tricolor segue fazendo história e está na semifinal do torneio.

Nesta segunda-feira (07), o clube completa um mês em solo norte americano. O Flu desembarcou em Colúmbia, na Carolina do Sul, na manhã do dia 7 de junho. A cidade foi a sede do Tricolor durante a fase de grupos e as oitavas de final da competição. Foram semanas de atividades e treinamentos até a estreia contra o Borussia Dortmund, em Nova Iorque. O Tricolor também voltaria para enfrentar o Ulsan e fecharia a primeira fase em Miami, contra o Mamelodi Sundows.

Após a bela atuação na estreia diante do Borussia Dortmund e o empate em 0x0, o Fluminense venceu o Ulsan por 4 a 2 e empatou com o Mamelodi por 0x0 para se classificar em segundo lugar no Grupo F.

A partir das oitavas, o Tricolor começou a ser "subestimado" por conta do aspecto financeiro. A folha salarial do clube gira em torno de R$ 15 milhões. Somando todos os gastos salariais do futebol, esse valor chega a cerca de R$ 20 milhões por mês. Atualmente, o custo apenas com o time profissional chegaria a R$ 180 milhões, o que deixa o clube fora do top-5 do Brasil.

A Inter de Milão, adversária nas oitavas de final, era favorita. Mas mesmo assim, o futebol apresentado pelo clube carioca foi digno e a vitória merecida: 2x0 e vaga nas quartas. Na sequência, o Al-Hilal, que tinha eliminado um dos favoritos ao título, o Manchester City. Mesmo com um investimento 12 vezes maior que o Flu nas últimas duas temporadas, dentro de campo, a vontade de fazer história seguiu: vitória por 2x1 e semifinal da Copa do Mundo de Clubes.

Agora, o adversário será o Chelsea, que superou o Palmeiras no duelo de quartas de final por 2x1, no estádio Lincoln Financial Field, na Filadélfia. A partida será disputada na terça-feira (08/07), às 16h (horário de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey.