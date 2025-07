Vasco volta a ter um jogador no departamento médico com lesão de Adson

O Vasco iniciou a semana com a notícia da lesão de Adson, que fraturou a tíbia da perna direita nesta segunda-feira (07). Ele sofreu o mesmo problema médico que havia sofrido no ano passado. O clube havia acabado de zerar o departamento médico pela primeira vez depois de um ano e meio de poucas lesões, mas com problemas graves.

No começo da temporada 2024, o Vasco perdeu Paulinho e Jair por quase todo ano. A dupla só retornou depois de outubro. Ambos sofreram uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho, ainda no Campeonato Carioca.

Quando os dois chegavam próximos ao retorno, o Vasco teve mais duas baixas entre os titulares em agosto e em setembro. Adson fraturou a tíbia e em seguida David rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho e virou desfalque pelo mesmo tempo que Paulinho e Jair.

Das lesões dos volantes até as dos atacantes, o Vasco perdeu Estrella, que sofreu uma lesão no joelho direito agravada por uma alteração anatômica congênita, ou seja, por uma condição na qual ele nasceu, conhecida como variante discóide. O problema exigiu uma cirurgia para estabilização do menisco. Ele ficou um ano fora, até voltar há duas semanas, na reapresentação do elenco, na segunda metade de junho.

Após o retorno de David e Estrella no início do último mês, o Vasco zerava seu departamento médico depois de um ano e meio sem mais problemas médicos. A nova lesão de Adson faz um clube ter um novo caso para cuidar. A lesão também preocupa a comissão e a direção, uma vez que as pontas são prioridades do clube no mercado de transferências.