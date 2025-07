Elenco do Botafogo se reapresenta com Jair, mas sem Igor Jesus

O Botafogo se reapresentou na tarde desta segunda-feira (07) após a disputa da Copa do Mundo de Clubes. O clube carioca foi eliminado nas oitavas de final da competição após perder para o Palmeiras, por 1x0, na prorrogação.

Após o retorno ao Brasil, o clube deu folga aos atletas que já retornaram aos trabalhos no Espaço Lonier. O atacante Igor Jesus, vendido ao Nottingham Forest, não se reapresentou. O zagueiro Jair, também negociado com o clube inglês, esteve no CT, mas apenas para se despedir do grupo.

Sem Renato Paiva, que foi demitido após a eliminação na competição da Fifa, o auxiliar técnico interino Cláudio Caçapa é quem assume as atividades do Glorioso até a chegada de Davide Ancelotti, italiano de 35 anos, que será o novo técnico do clube.

O próximo duelo do Alvinegro é o clássico contra o Vasco. O jogo está marcado para o próximo sábado (12), às 18h30, no Mané Garrincha, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Botafogo ocupa a oitava colocação na tabela, com 18 pontos somados.