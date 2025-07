Flamengo desiste da contratação de atacante irlandês

O Flamengo desistiu da contratação do irlandês Mikey Johnston e cancelou a vinda do jogador ao Brasil. O acerto já havia acontecido e o atacante era aguardado, no Rio de Janeiro, na terça-feira (08). Porém, o voo foi desmarcado e o atleta avisado.

O Rubro-Negro já havia recuado por conta da reação negativa da torcida e da pressão interna de correntes políticas do clube. Com o clima ruim, a diretoria optou por desistir de vez da contratação de Mikey.

O status do reforço desagradou pessoas do clube, que viram Mikey na mesma prateleira de Juninho, contratado em janeiro junto ao Qarabag, do Azerbaijão. O jogador de 26 anos pertence ao West Bromwich, segunda divisão da Inglaterra, e custaria 5 milhões de libras (quase R$ 37 milhões). Esse valor foi contestado internamente.

Um relatório apresentado pelo departamento médico sobre o histórico de lesões de Mikey foi utilizado como justificativa do clube para desfazer a negociação. Mas, de acordo com o site Transfermarkt, a última lesão do irlandês aconteceu em março de 2022.

O departamento de futebol do Fla entende que o reforço chegaria apenas para compor elenco e buscar espaço, e que a repercussão não seria tão negativa se tivesse anunciado outros nomes de peso anteriormente. O clube tenta a compra do meia Carrascal, do Dínamo Moscou, mas o clube russo faz jogo duro.

Na última temporada, Mikey disputou 41 jogos, 25 como titular, e marcou três gols, além de cinco assistências pelo West Bromwich. Antes, o atacante atuou pelo Celtic e Vitória de Guimarães. Ele tem passagem pela seleção da Irlanda, apesar de ter nascido na Escócia.