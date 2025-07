Rescisão de Gerson com o Flamengo é publicada no BID

A rescisão do meia Gerson com o Flamengo foi publicada no BID na manhã desta sexta-feira (04). Oficialmente, ele não é mais jogador do clube carioca. O Zenit, da Rússia, pagou a multa rescisória de R$ 160 milhões à vista, na terça (1ª).

O interesse do clube russo no agora ex-jogador do Fla é antigo. Na janela do início do ano, os europeus fizeram uma investida mas sem sucesso. O contato foi intensificado em junho e o acordo com o jogador foi fechado.

Com a redução da multa de 200 para 25 milhões de euros, o Flamengo não precisaria mais sentar na mesa para negociar valores pelo jogador. O clube carioca apenas sinalizou que a condição era o pagamento à vista. O pedido de Gerson era disputar a Copa do Mundo de Clubes.

Nas duas passagens pelo Flamengo, Gerson soma 253 partidas: 155 vitórias, 50 empates e 48 derrotas. Ele marcou 19 gols, o último justamente em sua última partida, a eliminação para o Bayern nas oitavas da Copa de Clubes.

Rescisão de Gerson com o Flamengo é publicada | Foto: Reprodução

Gerson conquistou 12 títulos: Libertadores (2019), Brasileirão (2019 e 2020), Copa do Brasil (2024), Supercopa (2020, 2021 e 2025), Recopa Sul-Americana (2020) e Carioca (2020, 2021, 2024 e 2025).