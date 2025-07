Philippe Coutinho rescinde com Aston Villa e assina em definitivo com o Vasco

O meia Philippe Coutinho finalmente conseguiu se desvincular do Aston Villa, da Inglaterra, e assinou em definitivo com o Vasco da Gama. Novo dono da camisa 10, Coutinho firmou contrato até julho de 2026.

Logo no início da manhã, o Aston Villa emitiu comunicado informando a rescisão com o jogador e agradecendo pelos serviços prestados.

"O Aston Villa pode confirmar que Philippe Coutinho concluiu uma transferência definitiva para o Vasco da Gama. Todos no Aston Villa gostariam de agradecer a Philippe por seus serviços ao clube e desejar a ele tudo de melhor em sua futura carreira."

Poucos depois, o Gigante da Colina publicou um vídeo dizendo que 'a magia continua', em referência ao atleta.

Apesar de não fazer parte dos planos do clube inglês, as negociações para o término do contrato se arrastaram. Em determinado momento, houve a possibilidade do Vasco tentar um novo empréstimo do jogador.

Coutinho já disputou 44 partidas desde seu retorno ao clube carioca. Após um início ruim, o jogador vem crescendo sob comando de Fernando Diniz e é a grande esperança da torcida para o clube voltar a brigar por títulos.