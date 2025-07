Irara branca rara é vista em Visconde de Mauá, no RJ; Vídeo

O animal com a mutação genética possui pouquíssimos casos de aparição no Brasil - Foto: Divulgação

O animal com a mutação genética possui pouquíssimos casos de aparição no Brasil - Foto: Divulgação

Uma irara branca rara foi vista no Parque Estadual da Pedra Selada, na região de Visconde de Mauá, em Resende (RJ). O animal com a mutação genética possui pouquíssimos casos de aparição no Brasil.

Raridade: Uma irara (Eira barbara) branca deu as caras nas proximidades do Parque Estadual da Pedra Selada, unidade de conservação administrada pelo Inea na região de Visconde de Mauá. O animal, considerado extremamente incomum pela sua coloração diferenciada, foi registrado pela meliponicultora e moradora da região, Carla Belinger. Até o momento, há o conhecimento de poucos outros indivíduos como este no Brasil.

"O Pedra Selada promove um corredor de preservação essencial para a região do Médio Paraíba, com florestas primárias e uma rica biodiversidade. Um flagra como este mostra como o trabalho de conservação na região beneficia não somente a fauna da qual já tínhamos conhecimento, mas também indivíduos menos comuns e super curiosos", explica o secretário de Estado do Ambiente e Sustentabilidade, Bernardo Rossi.





O animal é considerado extremamente incomum pela sua coloração diferenciada

Autor: Divulgação

Tipicamente, a coloração das iraras é castanha-acinzentada. Nesse caso, é possível observar uma rara variação de coloração, e o animal é praticamente todo branco. Casos raros como este, podem indicar que o animal é albino, quando não há melanina na pelagem, olhos ou garras, ou leucísticos, quando há perda de pigmento, porém não completa.

A Irara, também conhecida como papa-mel ou papa-melão, é um mamífero carnívoro pertencente à família dos Mustelídeos, que engloba animais como ariranhas e lontras. Tipicamente florestal e com distribuição geográfica ampla e ocorrência em quase todo território brasileiro.

Estes animais são conhecidos pelos movimentos rápidos quando estão no chão e também pela sua agilidade no estrato arbóreo. Embora a espécie seja considerada solitária, é possível avistar mães com filhotes ou alguns andando em pares e trios como registrado nas imagens. O animal tem um cardápio pouco variado, restringindo-se basicamente em pequenos roedores, cana-de-açúcar, frutos e muito mel, motivo que origina um de seus nomes populares. De hábitos diurnos, é considerado um exímio caçador de suas presas.

Sobre o parque

Uma das maiores cadeias de montanhas do sudeste brasileiro com uma área de 8.036,62 hectares, o Parque Estadual da Pedra Selada abriga remanescentes expressivos de floresta primária e diversas espécies da fauna e flora nativas ameaçadas de extinção, além de áreas de interesse arqueológico, histórico, científico, paisagístico e cultural. A unidade de conservação tem como objetivo proteger e preservar populações de animais e plantas nativas e oferecer refúgio para espécies migratórias, raras, vulneráveis, endêmicas e ameaçadas.

No local, há diversas atrações como um Hotel de Abelhas Solitárias, um jardim de Plantas Alimentícias Não Convencionais (PANCs), uma exposição permanente de animais taxidermizados e a trilha do Bosque do Visconde, dentre outras. O parque realiza diversas atividades de educação ambiental e tem entrada gratuita de segunda a domingo, das 8h às 17h.