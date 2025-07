Falsa funcionária da Receita Federal é presa por golpes contra idosos no Rio

Policiais civis da 15ªDP (Gávea) prenderam, nesta quarta-feira (04/07), uma mulher que se passava por funcionária da Receita Federal para aplicar golpes em idosos. Desde fevereiro de 2025, a criminosa e seus comparsas já movimentaram mais de R$ 7 milhões e fizeram cerca de 60 vítimas com o mesmo modus operandi. Ela foi capturada nas imediações do Hospital Getúlio Vargas, Zona Norte do Rio.

De acordo com as investigações, a quadrilha atuava principalmente nas zonas Norte e Sul da capital. O golpe começava por meio de uma ligação telefônica, quando um dos criminosos entrava em contato com a vítima, identificando-se como servidor da Receita Federal, e alegava que havia um erro na declaração do Imposto de Renda de 2024, sugerindo que bens de alto valor não haviam sido corretamente declarados. Durante a conversa, o golpista induzia o idoso a revelar a existência de joias, dinheiro em espécie e outros bens em sua residência.

Seguindo o roteiro do golpe, um dos estelionatários informava ao idoso que uma funcionária da Receita entraria em contato para resolver a situação presencialmente. A autora então ia até a residência da vítima, se identificava falsamente como servidora pública e, em tom técnico e convincente, exigia a apresentação dos bens supostamente não declarados.

Além de recolher joias, aparelhos eletrônicos e obras de arte, a autora também solicitava transferências bancárias via pix, alegando que os valores seriam usados para regularizar a pendência. Em um dos casos investigados, ela chegou a levar um quadro original do artista Di Cavalcanti.

Nesta quinta, os agentes cumpriram um mandado de prisão preventiva contra a falsa funcionária por associação criminosa para fins de estelionato mediante fraude. A mulher possui sete passagens por associação criminosa, roubo e estelionato. As investigações continuam para identificar e prender os outros envolvidos nos golpes.