Juninho recebe duas propostas da Arábia Saudita, e Flamengo avalia empréstimo

O atacante Juninho, primeira contratação do diretor de futebol José Boto no Flamengo, pode estar de saída do clube após apenas sete jogos como titular. O jogador tem propostas da Arábia Saudita, e a diretoria rubro-negra avalia a possibilidade de um empréstimo.

As propostas do Al-Riyadh e do Najma SC são para um empréstimo com compensação financeira para o Flamengo. Juninho foi comprado do Qarabag, do Azerbaijão, em janeiro deste ano, por 5 milhões de euros (cerca de R$ 31,2 milhões). A aposta do dirigente português não se concretizou.

Juninho atuou em 22 dos 39 jogos do Fla neste ano, mas titular em apenas sete deles. Ele marcou três gols, um deles decisivo, na vitória por 2x1 sobre o Fluminense, no primeiro jogo da final do Campeonato Carioca.

Considerando somente os últimos 10 jogos do Flamengo, Juninho atuou em quatro, todos entrando no segundo tempo. Na Copa do Mundo de Clubes, ele jogou apenas os minutos finais do empate com o Los Angeles FC, em jogo que não valia nada para o time, que já havia garantido a liderança do Grupo D e a classificação para as oitavas de final.

O staff do camisa 23 considera a proposta da Arábia Saudita, mas acredita que o atacante poderia render mais no clube carioca. Juninho tem se dedicado no dia a dia para convencer o técnico Filipe Luís disso. O vínculo do atacante com o Flamengo vai até dezembro de 2028.