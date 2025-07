Vasco conta com reforços caseiros para fortalecer o elenco no segundo semestre

Mesmo sem nenhum jogador contratado para o segundo semestre do ano, o Vasco ganhou alguns reforços. As voltas de Leandrinho, David e Estrella reforçam o elenco com três nomes que foram importantes na rotatividade do time em 2024.

É a primeira vez que o trio poderá ser utilizado por Fernando Diniz. O que está há mais tempo fora é Estrella. O meia se lesionou há um ano. Sua última partida pelo Cruzmaltino foi em 29 de julho do ano passado, contra o Botafogo. Ele sofreu uma lesão no joelho direito agravada por uma alteração anatômica congênita, ou seja, por uma condição na qual ele nasceu, conhecida como variante discóide.

O Vasco ainda não contratou nenhum jogador para o segundo semestre, mas dá para dizer que terá reforços caseiros na sequência da temporada. Com as voltas de David, Estrella e Leandrinho, o elenco ganha três jogadores que eram membros importantes da rotação do time em 2024. Eles poderão ser usados por Fernando Diniz pela primeira vez.

O atacante David está fora há nove meses. Ele teve uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo na partida contra o Cruzeiro, no dia 29 de setembro. A evolução do camisa 7 foi muito comemorada pelo departamento médico do clube.

Já Leandrinho não atuava no clube desde no ano passado. No início da temporada, ele foi emprestado ao Al-Shabab, da Arábia Saudita. O lateral-esquerdo integrou os profissionais em 2024, sendo reserva imediato de Lucas Piton. Em algumas ocasiões, ele foi utilizado como ponta pelo lado.

O Vasco se prepara para retornar aos jogos após a pausa para a Copa do Mundo de Clubes. O Cruzmaltino encara o Botafogo, no Mané Garrincha, no próximo dia 12, às 18h30 (horário de Brasília), pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.