Ivete Sangalo cita música do grupo gonçalense 'Os Garotin' como sua preferida do momento: 'Gosto de tudo deles'

Ivete cita composição dos artistas gonçalenses como sua preferida no momento - Foto: Reprodução/redes sociais

A cantora Ivete Sangalo foi a primeira convidada de Sandy no programa “Nesse Canto Eu Conto”, que fez sua estreia na última quarta-feira (25), às 18h30, no Multishow. Durante sua participação, Ivete falou de carreira, maternidade e fez questão de "rasgar elogios" ao grupo musical "Os Garotin" [@osgarotin], formado por Léo Guima (Leonardo Guimarães), Anchietx (Lucas Anchieta Gonzaga Ribeiro) e Cupertino (Victor Cupertino) naturais de São Gonçalo.

Em um determinado momento da conversa, Sandy pergunta à Ivete qual música mais tem tocado em seu celular atualmente. Em resposta, Ivete cita a música "Mais uma história de amor", composição dos artistas gonçalenses.

"Tem uns meninos de São Gonçalo, "Os Garotin", eles tem um som muito gostoso, de "groove", de banda. E é uma banda enxuta, mas que tem muito volume. Eles tem entrosamento, as composições são uma delícia, as vozes são lindas e desde que ouvi pela primeira vez, gosto de tudo deles. Mas tem uma música especificamente, que tem uma melodia mais sofrida, que eu adoro [...] porque eu choro com música bonita e essa música pega forte em mim", disse Ivete antes de começar a cantar a melodia.

Emocionado com a homenagem feita pela cantora, Victor Cupertino publicou o trecho da entrevista em suas redes sociais. "'Mais uma história de amor' na voz da Ivete Sangalo. Eu não imaginei nem nos meus melhores sonhos", escreveu o artista gonçalense na publicação, que recebeu comentários de outros artistas como Jorge Vercillo.

Victor Cupertino publicou o trecho da entrevista em suas redes sociais | Foto: Reprodução/redes sociais

Os Garotin de São Gonçalo

De um ano para cá, o jogo virou para Cupertino, de 31 anos, Anchietx, de 28, e Léo Guima, de 26. O trio "Os Garotin", que surgiu em 2023, mas ganhou visibilidade em 2024, é sensação que lota shows e faz a plateia cantar do início ao fim.

O frisson em torno dos três se confirmou em novembro de 2024, quando o grupo venceu o Grammy Latino na categoria de Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa pelo álbum "Os Garotin De São Gonçalo".

O álbum premiado é o primeiro do grupo e foi lançado em 2024, consolidando a banda como uma das promessas da cena pop brasileira.