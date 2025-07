Vasco tem interesse em Alan Minda, atacante da seleção do Equador

O Vasco tem interesse na contratação do atacante da seleção equatoriana Alan Minda. Ele atua no Cercle Brugge, da Bélgica. O clube carioca sondou a situação do atleta, que pode deixar seu clube na janela de transferências do verão europeu.

A diretoria vascaína entende que Minda tem o perfil que o clube busca no mercado: um atacante com velocidade, com drible e que atue pelos lados do campo. Ele faz parte de uma lista de jogadores que o novo diretor de futebol, Admar Lopes, mapeou. Outro nome na lista é do atacante colombiano Andrés Gomez, que atua no Rennes, da França.

Minda é convocado com frequência para a seleção do Equador. Ele foi titular diante do Brasil na última Data Fifa. O atacante tem dois gols em 14 jogos pela seleção principal. No Vasco, entende-se que um empréstimo com opção de compra seria a melhor forma de chegar a um acordo com o Cercle Brugge.

Nos primeiros contatos com intermediários, o Vasco ouviu que há chance do negócio acontecer. O Cercle Brugge é um clube de meio de tabela na Bélgica e não vive bom momento. A equipe lutou contra o rebaixamento e escapou apenas no quadrangular final.

Minda fez 80 jogos pelo Cercle Brugge nas últimas duas temporadas europeias. O atacante marcou 11 gols e deu 12 assistências. Ele foi revelado pelo Independiente del Valle, do Equador, que será o adversário do Vasco na fase de playoffs da Copa Sul-Americana.