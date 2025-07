Flamengo e Pedro vivem impasse e atacante pode deixar o clube

Na derrota de 4x2 para o Bayern, pela Copa do Mundo de Clubes, uma ausência deixou escancarada uma situação que ganhou força nos bastidores do Flamengo. Mesmo em desvantagem desde o início do jogo, o atacante Pedro não entrou na partida.

Nove dias antes, o camisa 9 entrou aos 46 minutos do segundo tempo na vitória por 3x1 sobre o Chelsea. Segundo Mauro Cezar Pereira, colunista do UOL, o Flamengo deseja receber uma boa proposta por Pedro para que ele deixe o clube.

Segundo o ge, todas as partes estão insatisfeitas com a situação de momento. O atacante quer jogar mais, o técnico Filipe Luís prefere outro tipo de centroavante em seu estilo de jogo, e o diretor de futebol José Boto quer outro camisa 9 no Rubro-Negro.

O Flamengo enviou aos jornalistas uma nota nesta quarta-feira (02) na qual avisa que não há intenção de vender seu atacante. Confira:

"O Clube de Regatas do Flamengo informa que não há qualquer intenção de negociar o atacante Pedro, assim como nenhum outro jogador que faça parte dos planos do clube para o restante da temporada. Diante das notícias que vêm circulando nesta quarta-feira (2), o clube informa que não recebeu proposta oficial pelo atleta. O Flamengo reforça que Pedro, assim como todo o elenco, conta com a confiança da atual comissão técnica e da diretoria de futebol. Especulações sem fundamento apenas geram ruído e desinformação junto à torcida e à opinião pública. O Flamengo segue focado na sequência da temporada, na qual já conquistou dois títulos, lidera o Campeonato Brasileiro e está classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil e da CONMEBOL Libertadores."

Segunda contratação mais cara da história do Flamengo, Pedro fazia excelente temporada em 2024, com 30 gols, quando sofreu grave lesão no joelho no início de setembro. À época, Tite era o treinador rubro-negro. No clube, estabeleceu-se um objetivo: preparar Pedro para chegar na melhor forma à Copa do Mundo de Clubes.

Ele retornou aos campos no dia 9 de abril, sendo titular novamente no dia 27 do mesmo mês. Em grande atuação, marcou dois gols na goleada do Fla sobre o Corinthians, por 4x0, no Maracanã. Nas partidas seguintes, o time jogou mal com o atacante como titular.

Então, Pedro ficou no banco em jogos importantes do primeiro semestre. São eles: LDU, pela Libertadores e Palmeiras, pelo Brasileirão. Durante a Copa de Clubes, ele foi titular apenas nos duelos contra o Espérance e Los Angeles FC.