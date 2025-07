Sem contrato com o Vasco, Coutinho segue treinando no clube com autorização do Aston Villa

Coutinho segue treinando no Vasco e se aproxima de permanecer no clube - Foto: Matheus Lima/Vasco

Coutinho segue treinando no Vasco e se aproxima de permanecer no clube - Foto: Matheus Lima/Vasco

O meia Philippe Coutinho chegou ao fim de seu contrato com o Vasco na segunda-feira (30). Nesta terça (1º), o camisa 11 treinou normalmente no clube, com a autorização do Aston Villa, da Inglaterra, dono dos direitos do jogador.

Em comunicado à imprensa nesta terça, o Vasco informou que teve a autorização expressa do clube inglês e que segue em negociações para que Coutinho continue em São Januário. Coutinho tenta rescindir com o Villa para assinar em definitivo com o clube carioca.

Caso não aconteça a rescisão contratual entre as partes, o Vasco terá que negociar os ingleses um novo empréstimo até o fim do ano. Coutinho não faz parte dos planos do Aston Villa, assim como o clube inglês não está nos planos do meia.

Leia também:

▶ CDL Niterói comemora a primeira edição do Prêmio Mérito Lojista

▶ Justiça concede guarda provisória do filho a Murilo Huff

O camisa 11 vascaíno deseja continuar no Vasco. Ele tem o interesse de continuar no clube que o revelou e quer dar sequência a projetos pessoais no Rio de Janeiro. Entre eles, está o Instituto Philippe Coutinho, que foi inaugurado no último mês.

Para isso, Coutinho negocia uma rescisão de contrato com o Aston Villa, da Inglaterra. Como o meia abriu mão de uma quantia financeira que deveria receber por parte dos ingleses, entendia-se, em um primeiro momento, que o clube inglês não se oporia a uma rescisão.

No entanto, o acerto ainda não aconteceu. Coutinho segue com contrato vigente até o fim de junho de 2026 com o Aston Villa. Então, o Vasco trabalha com a possibilidade de um novo empréstimo para manter o meia, pelo menos, até o fim de 2025. Assim, no início de 2026, o jogador estaria livre para assinar um pré-contrato com o clube em definitivo.