PSG, que pode pegar Flamengo, amassa Inter Miami com goleada de 4 a 0

Possível adversário do Flamengo, o Paris Saint-Germain está classificado para a próxima etapa da Copa do Mundo de Clubes. A equipe francesa, campeã da Uefa Champions League, amassou o americano Inter Miami na tarde deste domingo (29) com goleada: o placar fechou em 4 a 0. O PSG agora aguarda o resultado da disputa entre Flamengo e Bayern de Munique, também neste domingo (29), para saber quem será seu adversário nas quarta de final.

A partida em Atlanta, nos Estados Unidos, foi marcada pelo domínio do PSG desde os primeiros minutos. Logo aos cinco minutos do primeiro tempo, o volante português João Neves abriu o placar com golaço de bola parada e assustou o time Lionel Messi e Luiz Suárez. A equipe norte-americana se embolou, não fez pressão e só conseguiu ter sua primeira chance lá pelos 24 minutos de jogo, sem sequer conseguir finalizar.

Com isso, o PSG seguiu dominando. Neves voltou a marcar aos 38, aproveitando um erro dos rivais. O terceiro gol foi contra, por conta de um vacilo de Tomás Aviles. O 4 a 0 foi sacramentado com gol de Hakimi nos acréscimos do primeiro tempo.

Com a goleada garantida, o PSG voltou um pouco mais tranquilo no segundo tempo e até deixou os rivais criarem chances, com alguns lances interessantes de Messi. Mas não teve jeito; o Inter Miami não acertou e terminou eliminado da Copa do Mundo de Clubes.