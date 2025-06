Niterói recebe o “Orgulhe-se: Festival da Diversidade” com shows e intervenções artísticas no Dia Internacional do Orgulho LGBT

A cidade de Niterói será palco, neste sábado (28), de uma grande celebração com o “Orgulhe-se: Festival da Diversidade”, a partir de 16h, na Praça Juscelino Kubitschek, no Centro. Realizado pelo Grupo Diversidade Niterói (GDN), o evento conta com o apoio da Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal das Culturas (SMC) e da Coordenadoria de Defesa dos Direitos Difusos e Enfrentamento à Intolerância Religiosa (CODIR), além da Fiocruz, e marca o Dia Internacional do Orgulho LGBT com uma programação que reúne atrações culturais, performances e momentos de memória e resistência.

Entre os destaques, estão shows de grandes nomes da cena LGBT local e carioca, como Karina Karão, Layla Riker, Ingrid H e Yara Canta, além de apresentações de drag queens, cantoras, dançarinos e artistas convidados. O público também poderá aproveitar uma praça de alimentação e intervenções artísticas que relembram momentos marcantes da trajetória do GDN e da luta LGBT.

Para o secretário municipal das Culturas, Leonardo Giordano, a iniciativa reforça o papel da cultura como instrumento de inclusão e cidadania.

“A afirmação das diversidades é um compromisso da Prefeitura de Niterói e da Secretaria Municipal das Culturas. Temos enorme respeito à produção cultural LGBT. Acreditamos que uma cidade com as culturas potentes precisa ser democrática, aberta e acessível a todos os segmentos sociais”, destacou Leonardo Giordano.

A escolha da data faz referência à Revolta de Stonewall, ocorrida em 28 de junho de 1969, em Nova York – um marco histórico na luta pelos direitos civis da população LGBT. Para celebrar as conquistas e reforçar a visibilidade, o festival convida a população a ocupar o espaço público com cores, vozes e afetos.

O presidente do Grupo Diversidade Niterói, Vinicius Coelho, reforçou a importância do evento.

“O primeiro Festival da Diversidade de Niterói propõe um diálogo com a sociedade para quebrar estigmas sobre corpos e identidades, além de fortalecer o senso de comunidade e acolhimento, especialmente para quem está em processo de autoaceitação. O evento também homenageia a memória da luta LGBT+ na cidade, celebrando militantes históricos como Paulo Augusto, em uma programação que une celebração, afeto e valorização da história local”, concluiu Vinicius Coelho.

“Orgulhe-se” será um dia de celebração, mas também de afirmação política e cultural da diversidade, reforçando o compromisso de Niterói com os direitos humanos e a igualdade.