Niterói será palco de Festival da Caravana Paradesportiva no próximo domingo, 29

No próximo domingo, dia 29 de junho, Niterói será palco da estreia da Caravana Paradesportiva, projeto realizado pelo Instituto Faça Sua Parte – FASPAR, com apoio do Ministério do Esporte, por meio da Secretaria Nacional do Paradesporto. O evento acontece das 9h às 16h no Fluminense Atlético Clube – Fluminensinho (Rua Xavier de Brito, 22 – Centro). A entrada é gratuita.

Com foco na inclusão social por meio do esporte, o projeto prevê a implantação de 12 núcleos em diferentes cidades do estado do Rio de Janeiro, oferecendo atividades regulares de modalidades como bocha adaptada, vôlei sentado, jiu-jitsu adaptado e futebol para pessoas com deficiência a partir dos 6 anos de idade.

Nesta primeira edição do festival, o público poderá acompanhar palestras com atletas renomados, demonstrações das modalidades paradesportivas e vivências práticas para todas as idades. A expectativa é reunir mais de 880 beneficiados diretamente ao longo do projeto, além de cerca de 100 competidores convidados de fora dos núcleos. Famílias, educadores, profissionais do esporte e a comunidade em geral também são esperados para prestigiar e participar da programação.

Segundo Márcio Tschaffon Gaudie Ley, idealizador do projeto, “a Caravana Paradesportiva proporciona iniciação esportiva acessível, promovendo melhora da autoestima, autonomia, qualidade de vida e integração social. Queremos levar o paradesporto para quem mais precisa, criando oportunidades reais através do esporte”.

A Caravana contará, ao todo, com quatro festivais em diferentes municípios, ampliando a visibilidade do paradesporto e fortalecendo a rede de apoio às pessoas com deficiência por meio da prática esportiva e do engajamento comunitário.

SERVIÇO:

Festival da Caravana Paradesportiva – Etapa Niterói

Domingo, 29 de junho de 2025

Das 9h às 16h

Fluminense Atlético Clube – Fluminensinho

(Rua Xavier de Brito, 22 – Centro, Niterói)

Entrada franca