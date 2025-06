Wrestling ganha espaço nos Jogos Escolares com talentos de São Gonçalo

Você já ouviu falar de Wrestling? A tradicional luta olímpica é considerada o esporte de combate mais antigo do mundo. E no próximo domingo (29), os atletas que disputam os Jogos Escolares entrarão em ação para as primeiras competições, com destaque para duas grandes promessas da modalidade: as atletas Alice Pereira e Maria Clara Abreu, moradoras da cidade de São Gonçalo e atuais campeãs brasileiras. O torneio acontece no Jequiá Iate Clube, na Ilha do Governador, a partir das 8h, com entrada gratuita para o público.

É uma oportunidade única para o público conhecer de perto o wrestling e torcer por atletas que podem representar o Brasil no futuro. Ver duas jovens de São Gonçalo, como a Alice e a Maria Clara, se destacando no cenário nacional é motivo de orgulho para todos nós. São exemplos de como o esporte pode transformar vidas e abrir caminhos – ressaltou o secretário de Esporte e Lazer do Rio de Janeiro, Rafael Picciani.

O wrestling, também chamado de luta olímpica, é disputado nos Jogos Olímpicos em três estilos diferentes: greco-romano, livre e feminino. No greco-romano, os atletas só podem usar tronco e braços para defender e atacar. No estilo livre, além de braços e tronco, é possível usar as pernas para defender e atacar o oponente. O feminino segue as regras do estilo livre masculino, com exceção da imobilização Double Nelson (feita passando os dois braços por baixo das axilas do oponente e entrelaçando as mãos atrás do pescoço dele), que é proibido na luta das mulheres.

Moradora de São Gonçalo, Alice Pereira Ramos, de 13 anos, é atual campeã brasileira e também do Jerj na categoria 50kg. Já na categoria 42kg, a atleta a ser batida é Maria Clara Abreu, de 14 anos, atual campeã do JERJ, do JEBS e do campeonato brasileiro e representante do Brasil do Gymnaside, na Sérvia, no ano passado. Ambas fazem parte da equipe Niterói Wrestling e são treinadas por Wallace Laurentino.

"Estou bastante confiante nas meninas e no bom desempenho delas. As duas estão focadas nos treinamentos para fazerem boas lutas e saírem, mais uma vez, medalhistas. Ter a oportunidade de disputar o Jerj é um grande incentivo para os jovens atletas e um orgulho para nós, treinadores", disse Laurentino.

Leia também:

▸ São Gonçalo entra no clima de São João com festival “Oxente Sãogonça” nesta sexta (27)



▸ Zé Felipe entra com pedido de divórcio, e Virgínia faz publicação misteriosa

Além do wrestling, outras modalidades esportivas vão movimentar o fim de semana. No sábado (28), acontecem provas de natação, no Parque Aquático Júlio Delamare, e partidas de vôlei, no Parque Olímpico, ambas na cidade do Rio de Janeiro. Em São Gonçalo, as disputas de handebol serão realizadas no Colégio Odete São Paio. Já em Vassouras, o tiro com arco acontece no Ciep 297 Padre Salésio. A cidade de Rio Bonito recebe os jogos de basquete, no Colégio Rio Bonito. No domingo (29/06), continuam as partidas de handebol e basquete nos mesmos locais, e haverá também disputas de xadrez, no Parque Olímpico. Todas as competições do fim de semana têm início às 8h.

Nos Jogos Escolares do Rio de Janeiro, estudantes de 11 a 17 anos competem em 20 modalidades individuais e coletivas. As etapas classificatórias abrangem as cinco regiões do estado. Este ano, o torneio bateu recorde histórico de participação, com mais de 9 mil estudantes inscritos de escolas públicas e privadas de todas as regiões do estado, quase o dobro do recorde anterior, que era de pouco mais de 5 mil atletas.

Além de troféus e medalhas, os vencedores ganham a oportunidade de representar o Rio de Janeiro no Jebs, organizado pela Confederação Brasileira do Desporto Escolar (CBDE), e nos Jogos da Juventude, organizado pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB). O projeto não tem custo para as escolas e os alunos recebem um kit participante cedido pela Secretaria de Estado de Esporte e Lazer, que também presta apoio logístico na competição.