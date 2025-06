Irmãs gonçalenses conquistam medalha de ouro e bronze em Campeonato Brasileiro de Jiu-jitsu

Moradoras do bairro Galo Branco, as irmãs gonçalenses Maria Sophia Falcão, 8 anos e Maria Victoria Falcão, 6, conquistaram, neste sábado (21), medalhas no Campeonato Brasileiro de Jiu Jitsu desportivo, realizado no Clube Municipal da Tijuca.

As atletas mirins, que fazem parte do Instituto Vencedores em Cristo, núcleo Estrela do Norte e Rocha, também estão participando do ranking para competir fora do país.

No Campeonato nacional disputado neste sábado (21), as irmãs, sob o comando dos professores Victor Falcão e Alexandre Cruz, mostraram a força do Jiu-jitsu gonçalense, assim como outros atletas mirins que também saíram vencedores.

Maria Victoria, 6 anos, conquistou o bicampeonato na categoria cinza pré-mirim 3 - 25 kg, enquanto sua irmã, Maria Sophia, 8 anos, ficou em 3° lugar, conquistando o bronze na categoria acima de 9 anos mirim 3 - 27 kg (lutou na categoria acima da dela).

"Esse é um campeonato super difícil, são várias crianças na chave, e como mãe, eu fico muito feliz de ver minhas filhas trilhando o caminho do esporte, fico muito orgulhosa ao acompanhar de perto o crescimento delas, não só como atletas, mas como pessoas. O esporte ensina valores que ensino e aprendo ao mesmo tempo com elas todos os dias como disciplina, respeito, e principalmente superação. Vejo o nosso esforço como família em ter que levar pra treinos, correr atrás de verba para os campeonatos é recompensador em ver que elas estão encontrando uma paixão e se dedicando com tanto amor, elas me inspiram todos os dias, tanto que estou fazendo Jiu Jitsu também", disse a mãe das atletas, Thainá Falcão.