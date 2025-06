Gabigol canta música do Flamengo durante show de Dennis DJ e viraliza nas redes sociais

O ex-atacante do Flamengo, Gabigol, foi flagrado em uma festa, no Rio de Janeiro, cantando uma música da torcida flamenguista junto com Dennis DJ e rapidamente ganhou as redes sociais, nesta sexta-feira (20).

Atualmente o jogador é atacante do Cruzeiro e foi convidado para participar do “Funkbox”, que ocorreu na Estrada do Joá, no Rio de Janeiro. Gabriel Barbosa fez o público delirar quando começou a gritar “Vamos Flamengo”, cântico da torcida rubro-negra no Maracanã.

Gabigol defendeu a camisa do Flamengo de 2019 a 2024, quando saiu para jogar no Cruzeiro. Durante sua passagem no time carioca, ele marcou 161 gols, sendo 16 em finais, três desde nas decisões da Libertadores de 2019 e 2022, durante 306 partidas.