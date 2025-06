Boxe é mais uma modalidade do projeto ‘Esporte em Ação’

Gonçalenses praticam aulas gratuitas de Boxe em Tribobó. O esporte de combate que explora apenas golpes com os punhos faz parte do projeto Esporte em Ação, que é uma iniciativa da Fundação de Artes, Esporte e Lazer de São Gonçalo (Faelsg) com o Ministério do Esporte.

O esporte melhora o condicionamento cardiovascular, fortalece os músculos e aumenta a resistência e autoconfiança. As aulas acontecem às quartas e sextas-feiras, das 19h30 às 21h, na Avenida Dr. Eugênio Borges, 209, em Tribobó.

“O projeto é muito importante, pois incentiva a prática do esporte e tira muitos jovens da rua ou da ansiedade de ficar em casa. O Boxe melhora a saúde e o raciocínio. Uma parte dos meus alunos aqui faz kickboxing também e a maioria já mostrou um desenvolvimento na coordenação motora e na disposição. E as aulas ajudam na autoestima dos alunos também, que usam o esporte como defesa,” destacou o professor Pedro Alves.

Além do Boxe, o núcleo 20, em Tribobó, oferece aulas de Kickboxing, Funcional, Vôlei, Jiu-jítsu, Dança e Ginástica.

“Eu já fazia Kickboxing e me interessei em fazer o Boxe. Eu sempre quis seguir esse mundo da luta e o projeto é legal. Eu gosto muito e o professor é muito atencioso e ajuda na nossa melhora”, disse o aluno Erick Manoel Oliveira, de 16 anos.

O projeto acontece desde outubro de 2024, em 20 núcleos do município, com mais de 10 modalidades de esportes disponíveis. Para participar de uma das atividades, é necessário comparecer ao núcleo, no dia e horário da aula. Confira os núcleos: https://www.saogoncalo.rj.gov.br/fundacao-de-artes-esporte-e-lazer/nucleos-do-esporte-em-acao/.