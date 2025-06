Chuvas no Rio Grande do Sul: Defesa Civil confirma terceira morte

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul confirmou, nesta sexta-feira (20), a terceira morte causada por conta das fortes chuvas que atingiram o estado ao longo da semana. Um idoso de 72 anos, que ficou ferido após uma árvore despencar em cima de seu carro, não resistiu aos ferimentos e faleceu na noite da última quinta (19), em Sapucaia do Sul, região metropolitana da capital gaúcha, Porto Alegre.

Antes dele, a Defesa Civil já havia confirmado outros dois óbitos. Na cidade de Candelária, uma mulher de 54 anos morreu após o carro em que estava ser arrastado por uma enchente. O corpo foi encontrado na terça (17); ela estava no carro com o marido, de 65, que segue desaparecido.

Já em Caxias do Sul, na última quarta (18), um jovem de 21 anos morreu após uma ponte em que ele estava ceder e cair por cima de uma pequena corrente de água.

As chuvas que atingem o estado desde o início desta semana já deixaram mais de 6 mil pessoas sem casa, entre desabrigados e desalojados, segundo a Defesa Civil. 552 pessoas foram resgatadas. Ao todo, 98 municípios foram atingidos por alagamentos, deslizamentos e danos em residências e vias. A cidade de Jaguari declarou estado de calamidade pública e outros oito municípios estão em situação de emergência.

Apesar de ter deixado estragos de menor proporção, as chuvas no RS marcam a maior catástrofe na região desde as enchentes de abril e maio de 2024, consideradas “a maior catástrofe climática” da história do estado. Cerca de 183 pessoas morreram por conta do episódio e mais de 800 ficaram feridas.