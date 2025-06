Thiago Silva, do Fluminense, ganha duelo e vira destaque internacional

Após a boa atuação coletiva do Fluminense na estreia da Copa do Mundo de Clubes no empate em 0x0 diante do Borussia Dortmund, a performance de Thiago Silva também chamou a atenção.

Um dos grandes zagueiros neste século, o camisa 3 do Tricolor, de 40 anos, voltou a estar em evidência no futebol internacional. Ele foi destaque de jornais mundo afora por conta de sua grande atuação ao anular o atacante Guirassy, do Borussia.

Vale lembrar que o atacante do clube alemão foi o artilheiro da última edição da Champions League, ao lado do brasileiro Raphinha, com 13 gols marcados. A bela partida do defensor fez o Diário As, da Espanha, chamar Thiago Silva de "Muro eterno".

"O zagueiro do Fluminense, de 40 anos, fez uma das maiores atuações individuais da Copa do Mundo até o momento. Ele anulou Guirassy, artilheiro da última Liga dos Campeões", disse o jornal, em uma publicação dedicada ao jogador.

Perfis de análises de dados internacionais, como o Squawka, Trollkickoff e Venus Media, apontaram que Thiago Silva registrou o maior número de duelos aéreos vencidos na primeira rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes, vencendo 8 de 10 contra o Borussia Dortmund.

"O Monstro continua sendo uma rocha na defesa aos 40", destacou o Squawka.

A segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes acontece no próximo sábado (21), às 19h, quando o Fluminense entra em campo contra o Ulsan HD no Metlife Stadium.