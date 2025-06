Com amistoso em Natal, Vasco não deve mais enfrentar o Bayer Leverkusen no Maracanã

O Vasco havia recebido uma proposta da Bundesliga para realizar um amistoso com o Bayer Leverkusen no Maracanã, em julho. Porém, o acordo não deve mais acontecer. O clube carioca não teve agenda compatível.

Então, a equipe de Fernando Diniz disputará uma partida amigável com o Montevideu Wanderes em Natal, no Rio Grande do Norte. As conversas com a liga alemã se iniciaram em abril. O convite foi feito, com uma iniciativa com o Governo do Rio, para um duelo contra o Leverkusen no Maraca.

A equipe alemã já anunciava sua vinda ao Rio de Janeiro. Mas por causa de um desencontro nas agendas, já que o Leverkusen virá ao Rio entre os dias 14 e 24 de julho, enquanto os cariocas estarão em maratona de jogos pela Copa Sul-Americana e Brasileirão.

O Vasco procurou outros amistoso para se preparar durante a parada da Copa do Mundo de Clubes e recebeu uma proposta para um jogo em Natal, na Arena das Dunas. O duelo diante dos uruguaios já foi até anunciado pelo estádio. Os clubes ainda não confirmaram.

A tendência é que o Vasco receba em torno de R$ 1,5 milhão com a realização da partida, que servirá de preparação para a retomada do futebol brasileiro. O clube deu 10 dias de férias aos jogadores na última sexta-feira (13), e as atividades voltam na próxima segunda-feira (23) no CT Moacyr Barbosa.