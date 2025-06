Novo técnico do Real Madrid elogia clubes brasileiros no Mundial de Clubes e admite: "Vão ser equipes difíceis"

Xabi Alonso elogia clubes brasileiros no Mundial e critica eurocentrismo no futebol - Foto: Divulgação - Real Madrid

Xabi Alonso elogia clubes brasileiros no Mundial e critica eurocentrismo no futebol - Foto: Divulgação - Real Madrid

Xabi Alonso, o novo treinador do Real Madrid, elogiou os clubes brasileiros, Flamengo, Fluminense, Botafogo e Palmeiras, que estão jogando o Mundial de Clubes. O espanhol confessou que os times podem causar dificuldades para os europeus durante as competições.

"As equipes brasileiras são muito boas de assistir. Palmeiras, Botafogo, Flamengo, Fluminense… Vão ser equipes difíceis. As equipes brasileiras sempre vão para competições mundiais e mostram que são boas", falou em uma coletiva.

Leia também:

Porca atrapalha missa na Catedral Metropolitana do Rio e é resgatada

Policial militar de folga é assassinado durante tentativa de assalto na Avenida Brasil

Além disso, o técnico Xabi Alonso também fez críticas ao eurocentrismo, que muitas vezes leva os treinadores, jogadores e até mesmo especialistas de futebol do continente europeu a colocarem de lado acontecimentos relevantes do esporte em outras regiões.

"O Brasil é muito grande no Mundial de seleções e pode ser muito grande também nessa competição. Somos muito centrados nas equipes da Europa, focamos na Europa e pensamos que não há mais nada. E estamos muito errados quanto a isso", encerrou sua fala sobre o assunto.

O Real Madrid está no grupo G do Mundial de Clubes, e enfrentará em sua estreia, nesta quarta-feira (18), o Al-Hilal, da Arábia Saudita, às 16h (horário de Brasília). Além do time europeu, o grupo é formado pelo Pachuca, do México, e RB Salzburg, da Áustria.