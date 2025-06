Porca atrapalha missa na Catedral Metropolitana do Rio e é resgatada

Uma porca tentou entrar na Catedral Metropolitana do Rio de Janeiro, no Centro, e interrompeu uma missa que ocorria no templo religioso, na tarde desta terça-feira (17). Os funcionários da igreja acionaram a Secretaria de Defesa dos Animais, contudo, antes da chegada dos agentes, o animal fugiu e correu pelas ruas.

Após fugir da igreja, a porca ficou andando pelas redondezas da Catedral e também correu para a Praça da Cruz Vermelha. A porca só parou quando as pessoas que acompanhavam a cena conseguiram conter e amarrar o animal.

Leia também:

Trio é detido por tráfico de drogas em Niterói

RJ: ação contra furto de cabos elétricos cumpre 35 mandados no estado



Por causa de sua agilidade no momento da fuga, a porca foi “batizada” de Bolt, remetendo ao medalhista olímpico Usain Bolt. O animal foi encaminhado ao Centro de Zoonoses, localizado em Santa Cruz, na Zona Oeste da capital fluminense.