Policial militar de folga é assassinado durante tentativa de assalto na Avenida Brasil

Uma tentativa de assalto na Avenida Brasil, por volta das 2h desta quarta-feira (18), resultou no assassinato de um cabo da Polícia Militar, de 42 anos, que estava de folga no momento do crime. O corpo do agente ficou na faixa do BRT, próximo ao viaduto de Barros Filho, em direção à Zona Oeste;

De acordo com informações de testemunhas, os assaltantes estavam armados com fuzis e renderam o policial para roubar o seu veículo. O cabo tentou reagir, porém foi baleado e não resistiu.

Para a realização da perícia da Polícia Civil, duas faixas da Avenida Brasil precisaram ser interditadas, mas foram liberadas antes das 6h da manhã.

A Polícia Militar informou que agentes do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) receberam um chamado para atender a um caso de homicídio na Avenida Brasil, perto de Guadalupe.

No local, foi possível atestar que a vítima era um policial militar que estava de folga. O corpo do agente foi localizado dentro do carro que estava abandonado na pista central, em direção à Zona Oeste.

A área foi isolada pelos militares para a realização da perícia, realizada pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML), do Centro.

Até o momento, não houve pronunciamento da Polícia Militar sobre o caso.