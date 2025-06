Renato Gaúcho testa escalações e Fluminense pode ter novidades nesta terça

O Fluminense encerrou a preparação para encarar o Borussia Dortmund pela primeira rodada do Grupo F da Copa do Mundo de Clubes. A equipe que entra em campo, no MetLife Stadium, deve ser semelhante ao que vinha sendo utilizada nas últimas partidas do Brasileirão.

O técnico Renato Gaúcho confirmou que o argentino Germán Cano começa no banco de reservas. O camisa 14 se recupera de uma lesão e está sem ritmo de jogo. Ele não atua desde o dia 29 de abril e a tendência é ser um jogo de alta intensidade por parte da equipe alemã.

O mesmo pode acontecer com Ganso. A estratégia já vinha sendo utilizada no Campeonato Brasileiro. Em partidas fora de casa, contra times grandes, o camisa 10 muitas vezes deu lugar a um volante para dar mais vitalidade e combate no meio do campo.

O setor esquerdo é onde há dúvida. Renê deve começar na lateral e Canobbio pode ganhar a vaga de Serna no ataque. O uruguaio vem de um longo período de inatividade após sofrer um afundamento facial no dia 14 de maio. O colombiano é o vice-artilheiro do clube na temporada.

O Tricolor enfrenta, além do Borussia, Ulsan HD e Mamelodi Sundowns nas outras partidas do Grupo F da Copa de Clubes. Os dois primeiros colocados da chave avançam para as oitavas de final.