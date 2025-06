Revelação do pagode, cantor Yan conversa com OSG promete novo projeto ainda em 2025

Uma das revelações do pagode, o cantor Yan aproveitou a passagem por Niterói, para visitar os estúdios da Rádio Mania, e conversou com a equipe do jornal O São Gonçalo. Com cerca de 1,9 milhão de ouvintes mensais nas plataformas de música online, o artista iniciou a carreira há apenas cinco anos, mas já ganhou destaque na cena nacional do pagode, cantando ao lado de Marvvila, Bom Gosto, Gamadinho, entre outros.

an aproveitou a passagem por Niterói, para visitar os estúdios da Rádio Mania, e conversou com a equipe do jornal O São Gonçalo | Foto: Enzo Britto

Após lançar três volumes diferentes de sua turnê especial, “Pagodyando”, em 2024, Yan adiantou para OSG que vai lançar mais uma edição até o fim deste ano. “Posso adiantar que tem mais um ‘Pagodyando’, que é o meu projeto, aí para a gente gravar, e vai ser especial. Já estou procurando algumas coisinhas diferentes para poder trazer para a galera. E, como todos os outros ‘Pagodyando’ anteriores, vai ser especial demais. A galera que se prepare pra se surpreender. Sai esse ano ainda”, destaca Yan.

Leia também:

➢ Pagode do Adame fala sobre nova formação, relembra origens em SG e escolhe sucessos favoritos

➢ Falta pouco para a Flip 2025; edição terá programação diversa e forte presença latino-americana



Cria de Campo Grande, na Zona Oeste do Rio, Yan canta desde a adolescência. Foi apenas em 2020 que ele decidiu que queria se dedicar à carreira artística no pagode. O artista conta que não imaginava que iria atrair um público tão expressivo como o que costuma interagir atualmente em seus shows.

“Eu sempre acreditei que iria chegar em lugares altos, mas não nessa velocidade, principalmente porque eu comecei na pandemia. Eu tinha que fazer vídeo para a internet, não tinha nem lugar para tocar, porque ninguém saía de casa. Não sabia quando ia acabar aquilo, era meio dramático. E agora estou aqui. É assustador para mim também essa velocidade do sucesso, né? Mas eu fico feliz, porque quer dizer que eu tô trabalhando certo”, conta.

"Mais do que estar nos grandes palcos, eu acho que eu sonhei sempre com essa conexão com a galera", destaca cantor | Foto: Enzo Britto

Desde então, a comunidade de fãs só cresceu. “Acho que eu sempre sonhei com isso. Mais do que estar nos grandes palcos, eu acho que eu sonhei sempre com essa conexão com a galera. Po, tem gente que faz tatuagem com o meu nome. É uma parada meio louca assim, eu falo: ‘caraca mano’. Fico feliz para caramba e tento retribuir o máximo esse carinho da galera”, explica o cantor.

Na conversa com nossa equipe, o artistas ainda mandou um abraço especial para o público gonçalense. “Eu demorei a chegar em São Gonçalo. Minha música demorou, mas quando chegou, São Gonçalo me abraçou de uma forma incrível. E eu sou grato ao carinho de todos vocês. Um beijo, São Gonçalo!”, completa Yan.