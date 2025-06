Maricá F.C. empata com Porto Vitória e segue na luta por classificação na Série D

Volante Vinícius foi um dos destaques do Tsunami no empate contra o Porto Vitória - Foto: Divulgação/Rafael Brozeghini

Volante Vinícius foi um dos destaques do Tsunami no empate contra o Porto Vitória - Foto: Divulgação/Rafael Brozeghini

O Maricá F.C. foi ao Espírito Santo e conquistou um empate por 0 a 0 com o Porto Vitória, no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica. Com o resultado, o Tsunami ocupa a quinta colocação do Grupo A6 da Série D do Campeonato Brasileiro, a apenas um ponto do quarto colocado, o Pouso Alegre. Os quatro primeiros colocados da chave avançam à próxima fase da competição. Este foi o primeiro jogo do Maricá no estado vizinho ao Rio de Janeiro, em um estádio que se acostumou a receber partidas de grandes times cariocas.

Foi uma partida equilibrada, com poucas chances de gol para ambos os lados. Porém, o lance de maior perigo foi do Tsunami. Aos 39 minutos, Clayton fez um lindo passe em profundidade para Lucas Café, que invadiu a área em velocidade. O camisa 7 finalizou, mas o zagueiro Thainler fez o corte providencial, com a bola explodindo na trave do goleiro Aydhan. O paredão Dida brilhou mais uma vez ao defender um chute colocado no ângulo do atacante Lucas Xavier, aos 47 minutos do primeiro tempo.

Na segunda etapa, o Maricá voltou melhor e teve a principal chance da etapa final. Aos 13 minutos, Café arrancou em velocidade pela esquerda, deixou a marcação para trás e cruzou rasteiro para Chula, que apareceu livre na pequena área, mas finalizou para fora, desperdiçando a melhor oportunidade do jogo.

Detalhe tirou os três pontos

Para o técnico Reinaldo, o resultado foi positivo. Ele destacou que a vitória fora de casa hoje escapou por um detalhe. "Viemos aqui para buscar os três pontos e tivemos chances para isso. Levamos azar na bola na trave e faltou pouco para o Chula decidir o jogo. Mas o empate não foi um mau resultado. Agora é voltar para casa, descansar e usar bem a semana para se preparar para outra pedreira, que será o Pouso Alegre fora de casa", afirmou Reinaldo.

A partida contra os mineiros está marcada para o sábado, dia 28, às 17h, no estádio Manduzão, em Pouso Algre. Será mais um confronto direto pelo G4, já que o adversário está um ponto e uma posição à frente do Maricá F.C. Além do rival, o Tsunami terá que superar os 429 quilômetros que separam Maricá da cidade do interior mineiro.