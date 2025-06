Copa do Mundo de Clubes da FIFA : relembre confrontos dos times cariocas contra europeus

A primeira edição da Copa do Mundo de Clubes da FIFA está próxima de começar, e os confrontos mais visados são entre os clubes brasileiros e os europeus, que nos últimos anos aconteciam apenas em amistosos ou no Mundial de Clubes, apesar de não ser a regra. Dessa vez, com a garantia do confronto na fase de grupos, Botafogo, Flamengo e Fluminense terão o desafio de enfrentar, respectivamente, Atlético de Madrid e Paris Saint-Germain (Botafogo enfrenta os dois), Chelsea e Borussia Dortmund. Mas você conhece o histórico dos clubes cariocas contra os do Velho Continente?

JOGOS RECENTES

A partida mais recente foi do Tricolor, na disputa contra o Manchester City, pela final do Mundial de Clubes de 2023. A equipe, na época comandada por Fernando Diniz, sofreu uma goleada de 4x0 para o City de Guardiola.

Foi a primeira participação do Fluminense no Mundial de Clubes, na ocasião, enfrentou o também estreante Manchester City, treinado por Pep Guardiola. | Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Já o Glorioso teve seu jogo um ano antes, um amistoso contra o Crystal Palace, equipe que também pertence à SAF de John Textor, na Inglaterra. A partida acabou em 0x0, sendo Lucas Perri o destaque do jogo.

Clubes da mesma SAF, Botafogo e Crystal Palace se enfrentaram pela primeira vez, e o herói foi Lucas Perri, após defender o pênalti cobrado por Wilfried Zaha | Foto: Botafogo/Vitor Silva

Antes disso, em 2019, de volta à final do Mundial, o Mais Querido enfrentou o Liverpool em um confronto acirrado, mas viu o brasileiro Roberto Firmino marcar o único gol da partida na prorrogação: 1x0 para os Reds.

Foi a segunda vez que as equipes se enfrentaram, e, dessa vez, foi o Liverpool que faturou o Mundial pela primeira vez | Foto: Reprodução: Alexandre Vidal / Flamengo

JOGOS MARCANTES

O jogo mais marcante para o Rubro-Negro foi a final do Mundial de 1981, também contra o Liverpool. O Flamengo foi campeão do mundo, vencendo os ingleses por 3x0 ,marco até hoje por ser o único clube carioca com o título mundial.

O Flamengo de 1981, com gols de Nunes e Adílio, foi o primeiro clube carioca a ser campeão mundial, e é o único até hoje | Foto: Sebastião Marinho/Flamengo

No caso do Time de Guerreiros, não foi contra um clube europeu, e sim uma seleção. Na prévia da Copa do Mundo de 2014, no Brasil, o Fluminense enfrentou a seleção italiana em Volta Redonda. Na ocasião, a Azzurra venceu por 5x3.

Essa partida foi a última da seleção italiana antes da Copa do Mundo de 2014 no Brasil | Foto: Nelson Perez / Fluminense

Em 1996, em Corunha, na Espanha, o Botafogo enfrentou a Juventus, campeã da Champions League, pelo Troféu Teresa Herrera. O placar foi 4x4, com o clube carioca vencendo a disputa de pênaltis por 3x0, conquistando o campeonato.



Pelo fato de os uniformes das duas equipes serem iguais e o Botafogo não ter levado o alternativo, o time carioca teve que utilizar o uniforme do dono da festa, o Deportivo La Coruña | Foto: Divulgação / Botafogo

O início da Copa do Mundo de Clubes está marcado para este sábado (14). No entanto, a primeira partida de brasileiros será no domingo (15), com Botafogo x Seattle Sounders, dos Estados Unidos, às 23 horas. O Flamengo estreia na segunda (16), às 22 horas, contra os tunisianos do Espérance, e o Fluminense, na terça (17), contra os alemães do Borussia Dortmund, às 13 horas.

