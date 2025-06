Flamengo se atenta aos Mundiais passados para evitar surpresa em sua estreia na Copa do Mundo de Clubes

O Flamengo inicia na próxima segunda-feira (16) sua caminhada na Copa do Mundo de Clubes. Mesmo não sendo favorito ao título, o Rubro-Negro entra com os pés no chão para evitar o clima de 'oba-oba' antes de sua estreia no torneio.

A preparação do clube vai além da questão física e tática. O Fla também trabalha o lado mental, principalmente para não subestimar adversários como Espérance (estreia) e o Los Angeles FC.

As duas equipes vivem bom momento mas são menos conhecidas do público em geral. A ideia é evitar um salto alto que já aconteceu em outros momentos, como nos últimos Mundiais e na derrota para o Central Córdoba, no Maracanã, pela Libertadores desse ano.

"Vocês conhecem mal o Espérance. A nossa equipe técnica e treinador conhece bem. A pergunta é para fazer para o Filipe. É óbvio que há sempre uma adaptação. Mas não vamos fugir muito do nosso DNA de jogo", disse José Boto, diretor de futebol do Flamengo, em entrevista coletiva.

Nos Mundiais, o Flamengo adquiriu uma certa experiência recente. Em 2019, o clube viveu um domínio quase absoluto no futebol brasileiro. Após a conquista da Libertadores, veio a estreia no torneio internacional da Fifa. Mesmo vencendo o Al-Hilal por 3x1, os cariocas só empataram o jogo começo do segundo tempo. Os outros gols aconteceram na reta final da partida.

Já em 2022, a história foi diferente. Mesmo vindo do título invicto da Libertadores e a conquista da Copa do Brasil, o Fla reencontrou o Al-Hilal e foi derrotado por 3x2, em partida com dois pênaltis cometidos e a expulsão de Gerson ainda no primeiro tempo. Nessa edição, o Rubro-Negro ficou com a terceira colocação ao vencer o Al Ahly.

A primeira partida na Copa do Mundo de Clubes é contra o Espérance nesta segunda-feira (16), às 22h (de Brasília), na Filadélfia. Na segunda rodada, Flamengo e Chelsea fazem o confronto mais esperado da chave, na sexta-feira (20), às 15h (de Brasília). O último jogo é contra o Los Angeles FC no dia 24, às 22h (de Brasília).