Vasco se aproxima de marca ofensiva que demorou 2024 inteiro para alcançar

Ataque do Vasco funciona com Diniz e se aproxima de marca de 2024 - Foto: Matheus Lima/Vasco

A chegada do técnico Fernando Diniz ao Vasco fez, aparentemente, o clube ter conseguido destravar o ataque. A vitória da quinta-feira (12) sobre o São Paulo, por 3x1, no Morumbis, ajudou nesse levantamento.

Nos sete jogos sob o comando de Diniz, o Vasco se aproximou de uma marca que levou o ano de 2024 inteiro para ser alcançada: marcar três gols em uma mesma partida. Em todas as três vitórias conquistadas pelo Vasco sob a batuta do novo comandante, a equipe marcou três gols.

Primeiro, um 3x0 sobre o Fortaleza, pelo Brasileirão. Em seguida, vitória pelo mesmo placar contra o Melgar, pela Copa Sul-Americana. E agora, a vitória sobre o Tricolor paulista fora de casa. Internamente, o Vasco avalia que a fase ofensiva tem funcionado, até nas derrotas diante do Fluminense e do Bragantino.

Em 2024, com exceção do Campeonato Carioca, o Vasco marcou três gols no mesmo jogo em apenas quatro ocasiões: 3x3 com o Operário (Copa do Brasil), 3x3 com Fortaleza (Copa do Brasil), 4x1 sobre o São Paulo (Brasileirão) e 3x2 sobre o Bahia (Brasileirão).

"Aos poucos o time vai melhorando. Acho que foi a nossa vitória mais contundente, sim. Ganhar aqui no Morumbi é muito difícil para todos os times, são poucas derrotas aqui, historicamente. A vitória é fruto de muita gente", disse Fernando Diniz.

Com quatro gols, Vegetti até aqui é o artilheiro com Fernando Diniz no Vasco, seguido por Rayan (três gols) e Nuno Moreira (dois). Paulo Henrique e João Victor também balançaram as redes sob o comando do treinador.

Agora, o Vasco entra de férias por um curto período. O time se reapresenta no próximo dia 23 e aproveita a paralisação para a Copa do Mundo de Clubes para treinar para o Brasileirão, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana.