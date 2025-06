Lateral do Flu reconhece favoritismo do Borussia, mas acredita em boa estreia do Tricolor

Renê acredita em boa atuação do Fluminense em sua estreia na Copa do Mundo de Clubes - Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense

Renê acredita em boa atuação do Fluminense em sua estreia na Copa do Mundo de Clubes - Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense

O Fluminense se aproxima da estreia na Copa do Mundo de Clubes, nos Estados Unidos. O lateral-esquerdo Renê deu uma entrevista em Colúmbia e falou sobre a preparação para o jogo contra o Borussia Dortmund, na próxima terça (17).

Questionado sobre a dificuldade de encarar um time europeu na primeira partida, Renê reconheceu o favoritismo dos alemães mas afirmou que o Tricolor vem estudando bem seu adversário e que pode surpreender.

"Claro que tem favoritismo (do Borussia). A gente sabe que o futebol europeu é bem jogado, o Campeonato Alemão é disputado. Mas o futebol está bem nivelado, e não vai ter jogo fácil. Temos tudo para surpreender o Borussia e sair com a vitória."

O lateral afirma que os jogadores tem assistido a vídeos do Borussia para saber as principais características e tentar neutralizar os pontos fortes. A altura dos jogadores do time alemão é algo que chamou a atenção, segundo Renê.

"Já assistimos a dois vídeos deles, na parte defensiva e na parte ofensiva. Também já pedi alguns detalhes dos atacantes. Tudo o que a gente puder tirar para sair um passo à frente deles é importante. O time é muito alto. A gente não está acostumado com isso no Brasil. Tem que estar ligado na bola parada. Estamos trabalhando isso e nos preparando para estarmos prontos até terça-feira."

"Não vai ser o individual que vai decidir o jogo. Estamos trabalhando em coletivo, um ajudando o outro. Se a gente jogar o nosso jogo, temos grande chance de sair com a vitória", completou o lateral-esquerdo.

O Flu encara o Borussia Dortmund na próxima terça-feira (17), às 13h (horário de Brasília), no MetLife Stadium, nos Estados Unidos, pelo primeiro jogo do Grupo F da Copa do Mundo de Clubes.