Homenagem a São João reúne tradição, música e gastronomia no Restaurante Dos Sertões

Nos dias 23 e 24 de junho, o restaurante Dos Sertões presta uma linda homenagem a São João, padroeiro da cidade de Niterói, com uma festa junina inesquecível!

Prepare-se para uma comemoração cheia de alegria, dança e música boa com o autêntico trio de forró pé de serra ao vivo, animando o arraiá junto aos dançarinos da Quadrilha Junina Gonzagão, da Feira de São Cristóvão, coordenados pelo marcador Douglas Amaral, que promete não deixar ninguém parado!

No repertório, ritmos nordestinos como xaxado, forró, samba, baião e xote vão embalar a noite com clássicos de Jackson do Pandeiro — considerado o maior ritmista da Música Popular Brasileira — e de Luiz Gonzaga, o eterno rei do baião. Prepare-se para cantar e dançar ao som de sucessos como Sebastiana, Forró do Limoeiro e Isso que é Forró!

A partir das 18h, será servido um delicioso rodízio de petiscos com pratos que celebram a cultura e os sabores do sertão nordestino, além das tradicionais iguarias das festas juninas, como caldos, cuscuz, canjica, milho cozido e muito mais. Também haverá opções à la carte para quem preferir.

A casa estará toda decorada com bandeirinhas, balões, fogueira e barraca de quitutes para você entrar no clima!

Venha se encantar e participar desse arrasta-pé imperdível!

Restaurante Dos Sertões

Rua Mariz e Barros, 236 Icaraí - Niterói

Reservas pelos telefones

981623173/ 3492 7384 / 3492 7319