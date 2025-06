Lumen Field, palco da estreia do Botafogo no Mundial de Clubes, troca o gramado sintético pelo natural

O Lumen Field, estádio onde o Botafogo inicia sua campanha na Copa do Mundo de Clubes, passará por uma mudança importante no seu piso. O gramado, que tinha um gramado sintético, trocará para um gramado natural.

Por determinação da Fifa, todos os estádios do torneio terão grama natural. Para o primeiro jogo do Glorioso, cerca de 30 mil ingressos já foram comercializados. O estádio tem capacidade para 68 mil pessoas. Os ingressos custam entre R$ 200 e R$ 1.300.

O Lumen Field não atende apenas o Seattle Sounders. Além do time da Major League Soccer (MLS), o Seattle Reign (time feminino, da NWSL) e a franquia da NFL Seattle Seahawks mandam seus jogos por lá.

O estádio passou também por outras mudanças. Além da nova grama, o local mudará os mecanismos de irrigação, ventilação a vácuo e luzes para o crescimento da grama. As atualizações do Lumen Field também incluem medidas de segurança, assentos com encosto e infraestrutura no entorno do estádio.

Em 2026, na Copa do Mundo de seleções, o Lumen Field vai receber seis partidas: quatro da fase de grupos, uma dos 16 avos de final e outra das oitavas.