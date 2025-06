Narradora anuncia gravidez durante transmissão ao vivo do Brasileirão

A narradora Renata Silveira, da Globo, fez um anúncio inesperado durante a partida entre São Paulo e Vasco, realizada no Morumbis na noite desta quinta-feira ( 12): ela está a espera de seu segundo filho.

No intervalo do jogo, Renata, que estava ao lado dos comentaristas Ana Thaís Matos e Caio Ribeiro, surpreendeu a todos com a novidade.

“Quero dividir com todo mundo. Deixei para o momento especial, porque é um lugar que gosto muito, no estádio. Estou vivendo há 14 semanas com um coração novo batendo aqui dentro. Queria contar ao vivo que estou grávida”, disse Renata.

“Não faz a gente chorar”, falou Caio Ribeiro no momento do anúncio.

Essa é a segunda gravidez de Renata Silveira, que já é mãe de Bernardo, fruto do seu relacionamento com Leandro Guimarães.