José Boto, diretor de futebol do Flamengo, garante que Gerson está motivado para disputar a Copa do Mundo de Clubes

O Flamengo desembarcou nos Estados Unidos na manhã desta quinta-feira (12) e, um dos primeiros compromissos, foi uma entrevista coletiva de José Boto, diretor executivo de futebol. Ele falou pela primeira vez sobre a provável saída de Gerson para o Zenit, da Rússia.

O capitão do Rubro-Negro aguarda o pagamento de sua multa rescisória por parte dos russos para acertar sua transferência. Boto garantiu que o atleta segue focado na Copa do Mundo de Clubes: "Até o momento, o Gerson é jogador do Flamengo, com todos os direitos e todos os deveres dos jogadores do Flamengo. Está motivado para jogar o Mundial e, se joga ou não, não é uma decisão minha, é do técnico. Mas está aqui, como todos os outros 31 que estão aqui prontos para o técnico os utilizar."

O 'Coringa' já teria aceitado a oferta salarial feita pelo Zenit e agora aguarda. O Flamengo só aceita liberar o atleta com o pagamento da multa de 25 milhões de euros (R$ 158 milhões). O time europeu já sinalizou que pagará a quantia. Com isso, Gerson deixará o Fla após a competição da Fifa.

Leia também:

▶ Índia confirma mais de 200 corpos encontrados após acidente aéreo

▶ PM apreende arma e prende dois suspeitos durante ação em Monjolos, em São Gonçalo

No começo da entrevista, Boto avisou que faria um pronunciamento sobre o caso do camisa 8. Ele afirmou que não responderia perguntas sobre o tema, já que a coletiva era sobre a participação do Flamengo no torneio.

Porém, ao ser perguntado se assuntos como o de Gerson poderiam atrapalhar o ambiente no clube, ele respondeu: Eu não ia responder, mas vou. Quando há uma decisão grande para o Flamengo, há sempre umas notícias. Bruno Henrique é condenado, indiciado ou não sei o que (o atacante foi denunciado pelo Ministério Público do DF por fraude esportiva e estelionato). De fora, me parece estranho, mas não posso opinar. Há sempre um "timing" para certas coisas aparecerem. Garanto que todos os jogadores e profissionais estão focados e motivados. Essa competição não precisa de motivação extra."

Sobre a competição, Boto revelou que considera os europeus favoritos: "É uma competição que pode existir uma regularidade. Os times sul-americanos serão postos à prova com os da Europa e vice-versa. É óbvio que na Europa estão os melhores jogadores, técnicos e ligas. Eles estão um patamar acima da América do Sul. Não quer dizer que nós, Flamengo, não vamos encarar os jogos para ganhar. Nós vamos. Mas temos que estar conscientes do grau de dificuldade de jogar com os times europeus. O fato de ser o final temporada da Europa pode trazer alguma vantagem para os sul-americanos", enfatizou.