Botafogo foca no setor ofensivo e gasta R$ 145 milhões em janela especial de contratações

Arthur Cabral é um dos reforços do Botafogo para a Copa do Mundo de Clubes - Foto: Vítor Silva/Botafogo

Arthur Cabral é um dos reforços do Botafogo para a Copa do Mundo de Clubes - Foto: Vítor Silva/Botafogo

A janela especial para a Copa do Mundo de Clubes foi importante para o Botafogo. O clube fechou com cinco reforços em dez dias. O goleiro Christian Loor, o zagueiro Kaio Fernando, o meia Álvaro Montoro e os atacantes Arthur Cabral e Joaquín Correa chegaram ao Alvinegro neste período.

A diretoria do Glorioso focou em reforços para o setor ofensivo, como já era esperado por causa das necessidades encontradas pela comissão técnica de Renato Paiva nas avaliações feitas no primeiros meses de trabalho no clube.

Entre todas as negociações, duas custaram altas cifras ao cofres do Botafogo: US$ 9 milhões (R$ 49,9 milhões na cotação atual) ao Vélez por Montoro e 15 milhões de euros (R$ 95,1 milhões) ao Benfica por Arthur Cabral. Ao todo, as movimentações do clube carioca nesta janela somam R$ 145 milhões.

Leia também:

▶ Índia confirma mais de 200 corpos encontrados após acidente aéreo

▶ PM apreende arma e prende dois suspeitos durante ação em Monjolos, em São Gonçalo

Joaquín Correa chegou a custo zero por não ter renovado contrato com a Inter de Milão. Mas, como de costume, houve o pagamento de comissão e luvas aos agentes envolvidos na contratação do jogador. A mesma coisa aconteceu com Kaio Fernando e Loor.

Essa janela especial demonstrou uma mudança na postura do clube carioca que geralmente busca atletas jovens para desenvolvê-los e ter lucro em futuras negociações. Agora, três dos cinco reforços já chegam "prontos". Kaio Fernando tem 29 anos, Arthur Cabral tem 27 e Joaquín Correa, 30. Montoro, com 18, e Loor, de 19, são exceções.