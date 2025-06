Ancelotti realiza mudanças no ataque para confronto contra o Paraguai

O Brasil de Carlo Ancelotti, terá mudanças no ataque para enfrentar o Paraguai, pelas Eliminatórias para a próxima Copa do Mundo, nesta terça-feira (10), na Neo Química Arena, em São Paulo, ás 21h45.

Após o empate em 0 a 0 com a seleção do Equador, o técnico italiano quer corrigir erros no sistema ofensivo do Brasil. Ancelotti faz mistério, mas a tendência é a entrada de Raphinha e Matheus Cunha na equipe titular, nos lugares de Estevão e Richarlison.

Raphinha estava suspenso no jogo contra o Equador, já Cunha, foi bastante elogiado pelo treinador após a partida de estreia.

Uma outra possibilidade mais ousada, seria a saída de Gerson do time, para a entrada de Gabriel Martinelli, deixando a equipe com dois volantes e quatro jogadores mais ofensivos na frente.

A provável escalação do Brasil é: Alisson; Vanderson, Marquinhos, Alexsandro Ribeiro e Alex Sandro; Casemiro, Bruno Guimarães e Raphinha; Gabriel Martinelli (Gerson), Vini Jr e Matheus Cunha.