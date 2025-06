CBF anuncia filho de Ancelotti para comissão técnica do Brasil

Ancelotti comanda treino leve do Brasil em São Paulo, nesta sexta (06) - Foto: Rafael Ribeiro/CBF

Ancelotti comanda treino leve do Brasil em São Paulo, nesta sexta (06) - Foto: Rafael Ribeiro/CBF

A Seleção Brasileira terá reforço em sua comissão técnica já para o duelo contra o Paraguai, no dia 10, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Davide Ancelotti, filho do técnico italiano Carlo Ancelotti, foi anunciado como novo membro da equipe e nos próximos dias se juntará ao grupo para assumir a função de auxiliar.

Enquanto aguarda a chegada de Davide, o Brasil treinou na tarde desta sexta (06) no CT Joaquim Grava, do Corinthians. A atividade, em sua maior parte, foi comandada pelos auxiliares de Carleto, Paul Clement e Francesco Mauri.

Davide Ancelotti não veio para o Brasil em um primeiro momento por conta do desejo de iniciar uma carreira como treinador e negociações em curso com o Rangers, da Escócia, que não se concretizaram. O filho já era o auxiliar mais próximo nos tempos de Real Madrid.

Na atividade, Ancelotti apenas observou a movimentação, que contou em campo apenas com quem não iniciou o empate por 0x0 contra o Equador, na noite de quinta-feira (05). Raphinha, que retorna de suspensão, treinou normalmente.

Titulares no último jogo da Seleção ficaram na academia | Foto: Rafael Ribeiro/CBF

Os jogadores seguiram para o centro de treinamento na parte da tarde após o desembarque, mas os titulares ficaram apenas na academia em regenerativo. O trabalho com bola foi técnico e com ações em campo reduzido.

Com 22 pontos e em quarto lugar na tabela de classificação, o Brasil agora se prepara para enfrentar o Paraguai, terça-feira (10), às 21h45 (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo. Em setembro, a Seleção recebe o Chile e fecha sua participação nas Eliminatórias diante da Bolívia, fora de casa.