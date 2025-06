Amanda Nunes confirma retorno ao UFC após 2 anos aposentada

A brasileira Amanda Nunes esteve em Newark, Nova Jersey, nos EUA, para prestigiar mais um evento do UFC, que ocorreu na madrugada deste sábado (7). Após ver a americana Kayla Harrison se torna campeã, Amanda foi chamada para dentro do octógono, onde aceitou o desafio de voltar a ativa, após quase dois anos depois de anunciar a aposentadoria, e enfrentar a atual detentora do cinturão da categoria peso galo (até 61kg).

"Definitivamente (vou voltar). A gente sabia que isso ia acontecer. Estou mais do que feliz de voltar e lutar com você. Parabéns, ótimo trabalho e nos vemos lá na frente!", disse Amanda Nunes em entrevista ao UFC.

Considerada umas das melhores lutadores de MMA de todos os tempos, Amanda tem 23 vitórias em 28 lutas, em 15 anos de carreira. Ela é a primeira mulher da história a se tornar campeã de duas categorias ao mesmo tempo.

Leia também:

Casos de crise respiratória em idosos e crianças continuam em alta no país



Motorista morre e frentista fica ferido após explosão em posto de combustível no Centro do Rio



Kayla Harrison e Manda Nunes já foram companheiras de equipe, quando as duas treinavam na American Top Team, mas nunca foram próximas.

Após se tornar campeã, Kayla deixou claro o desejo de enfrentar Nunes: "Amanda, estou te vendo! Pode vir, pode vir! Essa é a próxima luta. Agora, eu tenho o cinturão e ela tem o legado", afirmou a americana.

As lutadoras chegaram a protagonizar uma encarada ainda dentro do octógono, mas o momento foi de total respeito entre as adversárias.