Presidente do Fluminense projeta volta de Cano, Keno e Bernal no Mundial de Clubes

Mário Bittencourt conta com retorno de lesionados para a estreia do Flu na Copa do Mundo de Clubes - Foto: Lucas Merçon/Fluminense

O Fluminense viaja nesta sexta-feira (06) para a disputa da Copa do Mundo de Clubes da Fifa. Ao todo, serão 31 jogadores no embarque. E a boa notícia é que os três atletas em fase final de recuperação devem estar à disposição na competição.

Bernal, Cano e Keno estão em etapa final de transição do departamento médico para a preparação física. O presidente Mário Bittencourt está otimista em ter os três prontos e em forma para a primeira partida do Tricolor.

"Quem vai falar é o departamento médico, a fisiologia. Os jogadores vão todos para lá. Estão todos em fase final de recuperação. A gente ainda tem onze dias até o primeiro jogo, então eu creio tranquilamente que os três vão estar à disposição. Cano, Keno e Facundo Bernal", disse Mário em entrevista para o ge.

Keno é quem tem a melhor situação. O camisa 11 precisou lidar com um problema leve no músculo adutor que o deixou de fora por quatro rodadas. Ele até viajou para jogo contra o Internacional, mas foi poupado por decisão do técnico Renato Gaúcho.

O artilheiro Germán Cano sofreu uma lesão de grau 2 no ligamento colateral medial do joelho esquerdo na partida contra a Aparecidense, dia 29 de abril. Duas semanas atrás, o argentino já havia começado a correr no gramado e deve estar liberado para encarar o Borussia Dortmund.

Já Bernal teve uma lesão grau 3 no músculo adutor da coxa esquerda. O uruguaio, mesmo com toda gravidade, tem respondido bem ao tratamento e já está em transição. Ele é dúvida para a estreia, mas deve ter condição de atuar nos jogos seguintes.