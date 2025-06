Governo do Rio vai patrocinar cariocas na Copa do Mundo de clubes; Fluminense vai receber valores através de intermediário

Flamengo, Fluminense e Botafogo vão receber, por parte do Governo Estadual do Rio de Janeiro, a quantia de R$1 milhão cada, como patrocínio para a realização de uma espécie de sede de cada clube nos Estados Unidos durante a Copa do Mundo de clubes. Durante o evento, as agremiações vão expor suas histórias e atrações sobre o estado.

A curiosidade, no entanto, fica na forma como o Fluminense vai receber a quantia. Enquanto o Flamengo vai receber o valor em seu próprio CNPJ, o Fluminense vai receber através do Projeto Craque do Amanhã, como publicado em diário oficial.

O Projeto, que não tem ligação direta com o clube, tem como padrinhos a atriz Juliana Paes, o ex-jogador Ibson, o jogador Vagner Love e o meia do Fluminense, Paulo Henrique Ganso.

Até o momento, nem Governo do Estado nem Fluminense explicaram o motivo da estratégia de usar o Projeto como ponte para o repasse do dinheiro.